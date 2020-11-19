تنفيذ أعمال صيانة وإرساء المضخات الغاطسة بمنظومة الحساونة

كشف جهاز النهر الصناعي منظومة الحساونة سهل الجفارة، عن تنفيذ أعمال صيانة وإرساء المضخات الغاطسة.

هذا وتمت أعمال الصيانة من قبل فرق التشغيل والصيانة بإدارة المنطقة الجنوبية وفريق الدعم بإدارة المنطقة الشمالية للرفع من معدلات إنتاج المياه بالحقول.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا