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روسيا تطالب بوضع حد لتوريد الأسلحة وإرسال المرتزقة إلى ليبيا

تم النشر منذُ 8 ساعات
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

دعا مندوب روسيا الدائم لدى مجلس الأمن الدولي، فاسيلي نيبينزيا، الخميس، إلى وضع حد لتوريد الأسلحة ونقل المرتزقة إلى ليبيا، ما من شأنه تأجيج الصراع هناك.

و أعرب نيبينزيا، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي ، عن قلق بلاده من التقارير التي تفيد باستمرار انتهاكات حظر الأسلحة المفروض على ليبيا، مشددا على أن توريد الأسلحة وإرسال المرتزقة يؤججان الصراع.

و طالب نيبينزيا بالتصدي لأي استفزاز يمكن أن يعمل على تقويض وقف إطلاق النار الحالي في ليبيا ، مشيرا إلى أن استمرار توريد الأسلحة إلى ليبيا منذ عام 2011، يخلق الشروط المسبقة لانتشار التهديد الإرهابي في جميع أنحاء القارة الإفريقية ، موضحا ان موسكو تحافظ على الحوار مع جميع الأطراف الليبية بطريقة بناءة.

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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