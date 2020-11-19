روسيا تطالب بوضع حد لتوريد الأسلحة وإرسال المرتزقة إلى ليبيا

دعا مندوب روسيا الدائم لدى مجلس الأمن الدولي، فاسيلي نيبينزيا، الخميس، إلى وضع حد لتوريد الأسلحة ونقل المرتزقة إلى ليبيا، ما من شأنه تأجيج الصراع هناك.

و أعرب نيبينزيا، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي ، عن قلق بلاده من التقارير التي تفيد باستمرار انتهاكات حظر الأسلحة المفروض على ليبيا، مشددا على أن توريد الأسلحة وإرسال المرتزقة يؤججان الصراع.

و طالب نيبينزيا بالتصدي لأي استفزاز يمكن أن يعمل على تقويض وقف إطلاق النار الحالي في ليبيا ، مشيرا إلى أن استمرار توريد الأسلحة إلى ليبيا منذ عام 2011، يخلق الشروط المسبقة لانتشار التهديد الإرهابي في جميع أنحاء القارة الإفريقية ، موضحا ان موسكو تحافظ على الحوار مع جميع الأطراف الليبية بطريقة بناءة.

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