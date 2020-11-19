العرفي يكشف لـ218 أسباب الخلاف في ملتقى الحوار

عضو لجنة الحوار مسعود العرفي لـ218:

– الخلاف بالملتقى كان حول طريقة الاختيار وهناك من أراد ترسيخ المغالبة.

– بعض المسؤولين في “النواب والأعلى للدولة” مستفيدين من الانقسام الحالي.

– البعض حاول دفعنا إلى تبني المغالبة في الحوار.

– من أهم مكاسب الملتقى “لقاء الخصوم السياسيين”.

– أصحاب “المصالح الضيقة” كانوا حاضرين في الحوار ولديهم اتصالات مع جهات خارجية.

– خلال الفترة التي شاركت فيها لم أشهد دخول “المال السياسي الفاسد”.

– لا استطيع الجزم حول إصابتي بكورونا أثناء الملتقى

– اقترحنا على البعثة الأممية الحسم بالأصوات إذا لم يحدث توافق

– حققنا الكثير وظلت لدينا عقبة اختيار الأشخاص

– اقترحنا اختيار رئيس الحكومة والرئاسي عبر المجمع الانتخابي ثم يعرض على لجنة الحوار لتزكيه

– مسودة الدستور تحتاج إلى إعادة فتح.. وطريقة عمل الهيئة التأسيسية كانت خاطئة

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