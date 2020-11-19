الإخوان تعلن الحرب للتخلص من السراج تحسبا لفشل الحوار

يتجه الصراع غير المعلن بين جماعة الإخوان و حليف الأمس رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة فايز السراج ، نحو المزيد من التعقيد بعد أن انضمت قيادات في الصف الأول إلى حملة التشكيك والتخوين التي تشنها الجماعة منذ أشهر على السراج .

و بدأ الإسلاميون نقل تهديداتهم إلى خطوات فعلية حيث قرر رئيس ديوان المحاسبة ، خالد شكشك، إحالة السراج و 9 أخرين إلى النائب العام في طرابلس بتهمة ارتكاب “مخالفات في صندوق التأمين الصحي العام”.

و على نفس الخط دخل المصرف الليبي الخارجي في دوامة الصراع، حيث تجدّد الصدام بين السراج ومحافظ المصرف المركزي الصديق الكبير، بسبب خلافات حول صلاحيات إدارة هذه المؤسسة المالية المهمّة، التي تودع في حساباتها كل إيرادات مبيعات النفط. و أثارت الحملة الممنهجة ضد السراج التساؤلات ، حيث ذهب البعض إلى اعتبار أنها تأتي في إطار الضغوط التي يمارسها الإسلاميون للتخلص من السراج و استبداله بشخصية أخرى يضمنون ولاءها تحسبا لفشل العملية السياسية، و التي يسعون أيضا للسيطرة على لإفراز شخصيات تخضع لتوجهات الجماعة و السيطرة من خلالها على زمام الأمور في ليبيا ، خاصة و أنه إذا لم تتفق الأطراف الليبية في منتدى الحوار في تونس سيبقى السراج رئيسا للمجلس الرئاسي لمدة سنة ويكلف شخصية وطنية لتشكيل الحكومة تفرض الأمن وتمهد الطريق للاستحقاقات الديمقراطية وإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية على أساس قاعدة دستورية.

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