«القماطي» من «أنقرة»: نائب «أردوغان» أكد لي شخصياً دعم تركيا لـ«التحول» في ليبيا

التقى جمعة القماطي، مبعوث فائز السراج رئيس “المجلس الرئاسي” إلى دول المغرب، ورئيس ما يعرف بـ”حزب التغيير”، اليوم الخميس، نائب رئيس حزب العدالة والتنمية التركي ووزير الداخلية السابق “إيفكان علاء” في العاصمة التركية أنقرة.

“القماطي” قال في تغريدة على حسابه بـ”تويتر” إنه ناقش مع المسئول التركي، بمقر الحزب في أنقرة مستجدات الوضع في ليبيا، وإن علاء أكد دعم تركيا للتحول الديمقراطي في ليبيا، على حد قوله.

زيارة “القماطي” تأتي بعد أيام من تصريحه الشهير: “نحن أقوى مع تركيا وبعد وصول جو بايدن لسدة الحكم في الولايات المتحدة الأمريكية، في تصريحات إعلامية نقلتها عنه “الساعة 24”.