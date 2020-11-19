«الثني»: يتابع إجراءات «اللجنة الفنية» لتطوير محطات الكهرباء

اطلع رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله عبدالرحمن الثني اليوم الخميس على التقرير المبدئي المعد من قبل اللجنة المشكلة لتقييم عمل المحطات الكهربائية وأبرز احتياجاتها، وذلك خلال اجتماع عقده باللجنة في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي.

وقدمت خلال اجتماعها مع رئيس الوزراء تقريرها المبدئي حول أوضاع كافة المحطات البخارية والغازية المولدة للطاقة الكهربائية.

وبينت اللجنة لرئيس الحكومة أبرز احتياجات هذه المحطات لإجراء العمرات اللازمة لبعضها وتطوير بعضها الآخر بما يضمن استقرار الشبكة خصوصا خلال فصل الشتاء.

وناقشت اللجنة مع رئيس الوزراء كافة المتطلبات الواردة من الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة، وتقييمها فنيا، إضافة إلى المشاريع المستقبلية.

وخلص الاجتماع إلى ضرورة إنهاء اللجنة تقريرها النهائي حتى يتسنى لمجلس الوزراء منح الأذونات اللازمة للتعاقد بشأن مشاريع العمرات والإنشاءات.