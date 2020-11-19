بركة: “باشاغا” و”الدبيبة” ينفذان أجندات أجنبية في ليبيا

قال عضو الجبهة الشعبية لتحرير ليبيا، عثمان بركة، إن ملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس نجح من وجهة نظر تنظيم الإخوان، مضيفا أنه سيتمكن في النهاية من تحقيق هدفه في ليبيا.

وأكد بركة في تصريحات صحفية، أن وزير الداخلية بحكومة الوفاق غير المعتمدة” فتحي باشاغا” وعضو لجنة الحوار “علي الدبيبة” ينفذان أجندات أجنبية داخل البلاد، موضحا أنهم يعملان كوكلاء لمشروع يخدمهما ويخدم من وراءهما ولا يخدم الشعب لا من قريب ولا من بعيد.

وتابع بركة أن تلك الشخصيات هي أدوات للإيجار فقط، لافتا إلى أن تلك الشخصيات تتوافر فيها مواصفات المبعوثة الأممية إلى ليبيا، ستيفاني ويليامز، والتي جاءت لتنفيذ برنامج ليست صاحبة قرار فيه.

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