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وليامز : مجلس الأمن الدولي أقر أدوات تمنع عرقلة فرصة استعادة السلام في ليبيا

تم النشر منذُ 8 ساعات
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

قالت ستيفانى وليامز، مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا ، أن مجلس الأمن الدولى أقر أدوات تمنع عرقلة الفرصة النادرة لاستعادة السلام فى ليبيا، مؤكدة أن الإنتخابات الرئاسية والتشريعية ستتم 24 ديسمبر 2021 .

وأضافت وليامز، فى مؤتمر صحفي الخميس أن تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية في ليبيا مطلب أساسى، مشددة على ضرورة العمل على توفير الظروف المناسبة لتنفيذ الاتفاق الليبي ولاسيما منع التدخل الخارجي ، مشيرة الى أن تعليق الأعمال القتالية خفض عدد النازحين والمهجرين الليبيين ، لافتة الى أن إغلاق المرافق الصحية في ليبيا يضعف القدرة على مواجهة كورونا .

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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