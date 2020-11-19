كرافت: يجب محاسبة من يضر باستقرار ليبيا وعلى الجميع دعم وقف إطلاق النار

قالت مندوبة الولايات المتحدة الأمريكية لدى مجلس الأمن، كيلي كرافت، إنه يجب على المجتمع الدولي محاسبة من يضر بأمن وسلام واستقرار ليبيا، واتخاذ خطوات ملموسة لإنهاء الإفلات من العقاب في ليبيا.

وأعربت كرافت في كلمة لها اليوم الخميس بجلسة مجلس الأمن حول ليبيا، عن ترحيب بلادها بالتوافق على خارطة طريق، معتبرة أن ذلك يعبر عن توافق واسع بين الليبيين، داعية أعضاء مجلس الأمن إلى الالتزام بمسار برلين والعملية السياسية الأممية بشكل نزيه، مؤكدة أن نجاح وقف إطلاق النار مرتبط بكل عضو في مجلس الأمن، ولابد من دعم قرار الليبيين بوقف القتال وأن يكون ذلك حسب شروطهم.

وأكدت كرافت على أن البديل المفروض من الخارج بهدف تجزئة ليبيا والوصول إلى حضور عسكري دائم هو أمر غير مقبول جملة وتفصيلا، مطالبة الأسرة الدولية الالتزام بما قطعه الليبيون من اتفاق بخروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب والوحدات العسكرية، على أن تنسحب الأخيرة من نقاط الاشتباك والعودة إلى قواعدها عند إعلان وقف إطلاق النار في 23 أكتوبر.

وأضافت كرافت أنه من المعيب أن بعض الليبيين والأطراف الخارجية حاولت أن تسيّس المؤسسات الاقتصادية بعض المصارف الليبية وتضيع الإيرادات ويجب أن تكون هذه الحسابات واضحة كما أكد المجلس بأن ثروة ليبيا يجب أن تكون لليبيين ويجب ضمان ابتعادها عن سوء الاستخدام، مشيرة إلى أنه من المهم أن يتم تعيين مبعوث خاص إلى ليبيا يكون له مسيرة دبلوماسية، مبينة أن نيكولاي ميلادينوف هو خيار موفق للوظيفة.

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