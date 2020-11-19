باشاغا يلتقي لودريان خلال زيارته لباريس الرامية للحصول على دعم لتوليه رئاسة الحكومة الجديدة

قالت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق غير المعتمدة، الخميس، إن وزير الداخلية المفوض “فتحي باشاغا”، التقى مع وزير الخارجية الفرنسي ، جان إيف لودريان، خلال زيارته لباريس الرامية للحصول على دعم لتوليه رئاسة الحكومة الجديدة.

وأضافت وزارة الداخلية في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك” أن باشاغا بحث مع لودريان سبل تعزيز الاستقرار السياسي في ليبيا وإنهاء حالة الانقسام السياسي وما له من تأثيرات مباشرة على الأمن القومي المشترك بين البلدين، بحسب البيان.

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