«الطيف»: «ستيفاني» تدعو «مرتشين» لحوار تونس ثم تطالب بالتحقيق معهم بعد ذلك

عرج عمار الطيف، وزير السياحة الليبي الأسبق والقيادي بالنظام السابق، معلقاً على ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي استضافته تونس الأيام الماضية، برعاية الأمم المتحدة، وبحضور 75 شخصية ليبية.

“الطيف” كتب على حسابه بـ”فيسبوك” أمس الخميس، قائلاً: “اجتماع تونس.. ستيفاني الأمريكية والسفير الأمريكي يتهمان من حضر بالديناصورات السياسية واصحاب المال الفاسد والراشين والمرتشين، وتمشياً مع الشفافية الامريكية، يدعوان للتحقيق في الموضوع” وفق قوله.

أضاف “الطيف”: “نحن نقول لهم: أنتم من اختارهم، وجُلهم أمريكيون يحملون جنسيتكم أو نواب عنهم، وأنتم من يتطلب التحقيق معه” وفق تعبيره.

وسبق أن وصفت ستيفاني ويليامز، المبعوثة الأممية لليبيا بالإنابة، بعض المشاركين في ملتقى الحوار السياسي بـ”الديناصورات” وأكدت أن “البعثة” تحقق في شبهات تلقي بعضهم رشاوى من جهات إقليمية.