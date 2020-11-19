مرض غير معروف يصيب عشرات الصيادين في السنغال

أفادت مصادر إعلامية، الخميس، بأن أكثر من 100 صياد أصيبوا بمرض غير معروف في غرب السنغال.

وقالت المصادر إن بؤرة المرض بين مدينتي روفيسك ومبور، غير البعيدتين عن العاصمة داكار، مشيرة إلى أن الأشخاض الذين أصيبوا بالمرض عانوا من طفح جلدي على شكل قشور وهناك اعتقاد، أن سبب المرض مرتبط بالمحيط الأطلسي، لأن الإصابات تنتشر فقط بين صيادي السمك في المنطقة.

وتابعت المصادر أنه تم نقل جميع المرضى الذين يعانون من هذه الأعراض إلى المستشفى في ملعب رياضي في روفيسك، مشيرة إلى أن السلطات المحلية عقدت مساء الخميس، اجتماعا عاجلا بحضور ممثلين عن قطاع صيد الأسماك لبحث هذه الظاهرة، وتداعياتها.

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