ليبيا الان

«المدني»: وضع الشعب أصبح مأساوي بسبب سياسات «الصديق الكبير»

تم النشر منذُ 6 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

هاجم عبد المالك المدني الناطق باسم المكتب الإعلامي لما يسمى بـ«عملية بركان الغضب»، الصديق الكبير، محافظ المصرف المركزي المقال، متهماً إياه بالفشل في حل أزمة سعر صرف الدولار.

“المدني” كتب على حسابه بـ”فيسبوك” أمس الخميس: “يومياً اجتماعات لمحافظ المصرف المركزي الصديق الكبير ولا جديد حتى اللحظة بخصوص منظومات الدولار وتوحيد سعر الصرف والسيولة” وفق قوله.

أضاف “المدني”: “وضع الشعب أصبح مأساوي، فإلى متى سيبقى محافظ المصرف المركزي يقف مكتوف اليدين؟، وإذا كان هُناك معرقل أخر وأيدي خفية يخرج للإعلام ويوضح لنا كل ذلك” على حد قوله.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • مصح وجهك – والله –
    واضح من العفن والقمامة الي ملوحينها فالطرق وعالكوبريات – يا متخلف – شن دخل الدولار يا معفن يا جرذ – انت هامك الدولار والا الدينار الليبي يا مريض – والا الخضرة والدجاج واللحم والدحي – يجيبولك فيه من امريكا يا قرد ….!!!!
    الي يتكلموا عالدولار ارفعوهم للمستشفى الأمراض النفسية قسم” ٨ – متطور “بسيارات الإسعاف – للمستشفى ……!!!’

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  • هالفرخ الصعلوك العيل الشخاخ التافه الرويبضة شنو فهمه وعرفه في الاقتصاد؟؟؟!!!

    هاذي بعض نتايج النكبة… بدي كل من هب ودب واللي يسوى واللي ما يسواش يقول في رايه ويدوي ويعلي في صوته

    رد