جمعية الصداقة الليبية الأمريكية تثمن دعم واشنطن لاستقرار ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

19 November, 2020

عبرت جمعية الصداقة الليبية الأمريكية، عن ترحيبها باعتماد مجلس النواب الأمريكي قانون دعم الاستقرار في ليبيا، وامتنانها لرئيسة المجلس وأعضائه على هذا الإجراء.

وقالت الجمعية في بيان لها الخميس،إنها تأمل في أن يسهم هذا القانون في إنجاح العملية السياسية الليبية بكاملها ودعم وإرساء الاستقرار الحقيقي داخل كافة الأراضي الليبية بما يساعد على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة في 24 ديسمبر 2021.

وكان البيان قد أكد أيضا على ضرورة تقوية العلاقة والتعاون بما يخدم مصالح الشعبين الليبي والأمريكي.