رغم وضوح أهداف زيارته.. باشاغا ينشر تغريدة عن مزاعم تغيير موقف فرنسا ويحذفها

أفادت مصادر إعلامية بأن وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق غير المعتمدة، فتحي باشاغا، مساء الخميس تغريدة عن أحد أهدافه المزعومة من زيارة فرنسا وهي “تغيير مواقف باريس” تجاه الوضع في ليبيا، وذلك رغم وضوح أهداف هذه الزيارة بأنها تأتي ضمن مساعيه للحصول على دعم دولي لتوليه رئاسة الحكومة الجديدة.

وبحسب المصادر كتب باشاغا في تغريدته المحذوفة إنه اجتمع مع وزير الخارجية الفرنسي جان لودريان، وناقش معه سبل تعزيز الاستقرار في ليبيا وأكد له موقف الشعب الليبي الراسخ تجاه الديمقراطية ورفض مشاريع الديكتاتورية والاستبداد، موضحا أنه أثنى على مراجعة الموقف الفرنسي تجاه ليبيا.

وذكرت المصادر أن باشاغا يبرر زيارته إلى باريس وسط هذه العواصف السياسية والدينية بدعوى محاولة استقطاب وتغيير موقف فرنسا من معسكر الجيش إلى معسكر الوفاق الذي يسعى إلى تصدره، وفقا لروايته التي يسوقها باستمرار.

وأشارت المصادر إلى أن باشاغا استبدل تغريدته المحذوفة بأخرى تأتي في إطار يلائمه وأقرب من أن يدعي قدرته على ضبط فرنسا وقال فيها إن اجتماعه مع لودريان مثمر وناقش خلاله سبل تعزيز العلاقات الليبية الفرنسية وأنه تم التأكيد على موقف الوفاق الراسخ بكون السلام أساس الإستقرار في ليبيا وأنه أثنى على الدور الفرنسي الإيجابي في دعم الحوار السياسي.

وأضافت المصادر أن باشاغا حذف من التغريدة الثانية عبارات تدعي تعبيره عن الشعب الليبي وكذلك عن تجرأه على مسألة مراجعة فرنسا تجاه سياستها الخارجية وخاصة تجاه الإرهاب والإخوان المسلمين الداعمين لباشاغا في جولات الحوار كرئيس مقبل للحكومة.

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