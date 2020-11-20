الغرفة الأمنية بنغازي الكبرى تبحث أخر تجهيزات العمل الميداني واعتماد خطط العمل

بنغازي 20 نوفمبر 2020 (وال)- عقد رئيس الغرفة الأمنية بنغازي الكبرى الفريق عبد الرازق الناظوري مساء الخميس، اجتماعًا موسعًا ضم أعضاء الغرفة وأمراء وحدات العسكرية ورؤساء الخطط الفرعية.

هذا وتناول الاجتماع الذي يأتي ضمن المتابعة اليومية لرئيس الغرفة، أخر التجهيزات للعمل الميداني، واعتماد خطط العمل المقدمة من رؤساء الخطط الفرعية، وعرض آلية التنسيق والتواصل عن طريق غرفة العمليات؛ التي تُؤكل إليها مهمة إصدار التعليمات والتعميمات، واستلام البلاغات والتمامات اليومية.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة مسألة متابعة عمل الخطط الأمنية على أرض الواقع، وذلك من خلال تفعيل الوحدات الإدارية العسكرية والأمنية المخولة بذلك، كإدارة التفتيش والانضباط والشرطة العسكرية.

وناقش سيادة الفريق مع رؤساء الخطط الفرعية، ما تم اتخاذه من إجراءات للأعمال الميدانية المكلفين بها في الاجتماعات السابقة، وقد خلص الاجتماع إلى العديد من النتائج كانت أهمها.

وأكد أمراء الوحدات العسكرية والأمنية، جاهزية القوة المشتركة، للعمل في مهمة الضبط والإحضار للمطلوبين فور اكتمال مهمة الإخلاءات واستعدادهم الكامل، لمساندة كل الخطط الفرعية العاملة على الخطة العامة إذا لزم الأمر ذلك. (وال- بنغازي) ر ت

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