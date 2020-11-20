ليبيا الان

«السراج» يوجه ضربة جديدة لـ«الاخوان المسلمين» في طرابلس

تم النشر منذُ 5 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أكد مصدر مسؤول في «حكومة الوفاق» خلال تصريح خاص لـ«الساعة 24» بأن رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج اصدر قراراً الاربعاء الماضي يفضي بإقالة ” مصطفى المانع ” من مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار .

وجاء قرار ” السراج ” عقب اجتماع عقده مجلس الأمناء على رأسهم رئيس حكومة الوفاق فائز السراج، بإقالة احد ابرز قيادات الاخوان المسلمين والذي يدعى ” مصطفي المانع ” من المؤسسة الليبية للاستثمار ضربة لحزب العدالة والبناء .

وأشارت مصادر مقربة من المؤسسة الليبية للاستثمار بأنه تم تعيين “علي الباني” كعضو في مجلس إدارة المؤسسة خلفا لـ مصطفى المانع الذي تم تعيينه قبل عامين.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • الاخوانى فى كل مكان كلب جربان بعد ان كان يدعى المظلومية خارج السلطة بعد ان وصل للسلطة سقطت عنهم الاقنعة وعرف الجميع امهم منافقون من شر خلق الله يعشفون السلطة والمال الحرام يسفكون الدماء ويدفعون الرشى من اجل الحفاظ على الكراسى ولا بخسون الله ابدا

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  • سبحان الله حتى الاية الكريمة التى وضع الاخوان اول كلمة فيها فى رايتهم الارهابية تحت السيفين لو اكملوها وفهموها ستجد فيها دعوة لجيوش المسلمين باعداد القوة ايضا لاخرين تابعبن لاعداء الاسلام اخرين من دونهم لا نعلمهم غهم خلايا نائمة بيننا تطعنا فى ظهورنا خدمة لاعداء الاسلام فى قطرائيل قال تعالى :-
    ﴿ وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ﴾.

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  • الاخوان خوارج العصر لا تنخدع فى تفوقهم فى العبادات انظر الى المعاملات تجدها معاملات اليهود
    .عن أبي سعيد قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ” يخرج فيكم قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم ، وصيامكم مع صيامهم ، وأعمالكم مع أعمالهم ، يقرءون القرآن ولا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية تنظر في النصل فلا ترى شيئا ، وتنظر في القدح فلا ترى شيئا ، وتنظر في الريش فلا ترى شيئا ، وتتمارى في الفوق

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