«السراج» يوجه ضربة جديدة لـ«الاخوان المسلمين» في طرابلس

أكد مصدر مسؤول في «حكومة الوفاق» خلال تصريح خاص لـ«الساعة 24» بأن رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج اصدر قراراً الاربعاء الماضي يفضي بإقالة ” مصطفى المانع ” من مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار .

وجاء قرار ” السراج ” عقب اجتماع عقده مجلس الأمناء على رأسهم رئيس حكومة الوفاق فائز السراج، بإقالة احد ابرز قيادات الاخوان المسلمين والذي يدعى ” مصطفي المانع ” من المؤسسة الليبية للاستثمار ضربة لحزب العدالة والبناء .

وأشارت مصادر مقربة من المؤسسة الليبية للاستثمار بأنه تم تعيين “علي الباني” كعضو في مجلس إدارة المؤسسة خلفا لـ مصطفى المانع الذي تم تعيينه قبل عامين.