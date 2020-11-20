الإفراج عن مدير مكتب «الصديق الكبير» بعد شهر من إيقافه

أكد مصدر مسؤول في حكومة الوفاق، في اتصال هاتفي مع “الساعة 24″ إطلاق سراح مدير مكتب محافظ مصرف ليبيا المركزي – طرابلس – ” عبد اللطيف التونسي”، مع احتجاز جواز سفره من قبل مكتب النائب العام .

وكان “التونسي” يشغل منصب مدير مكتب المحافظ المقال من منصبه “الصديق الكبير” والذي اتهم بعدة قضايا، لذلك ألقي القبض عليه منذ شهر .

وكان التونسي جرى توقيفه في أكتوبر الماضي على خلفية التحقيق معه في تجاوزات مالية.

وأصدر قسم التحقيقات بمكتب النائب العام في طرابلس، في أكتوبر الماضي، قرارا بالقبض على مدير مكتب محافظ مصرف ليبيا المركزي عبداللطيف التونسي.

وكان مدير قسم التحقيقات بمكتب النائب العام، أصدر في وقت سابق أيضا، قرارا بحبس رئيس مجلس إدارة الخطوط الإفريقية مصطفى معتوق بتهمة إلحاق ضرر جسيم بالمال العام.

ويأتي ذلك ضمن حملة قبض تشمل جميع المسئولين والتحقيق معهم، خاصة مع تأكيد الصديق الصور سابقًا وضع مصرف ليبيا المركزي ومؤسسة الاستثمارات تحت المجهر.