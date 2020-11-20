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الإفراج عن مدير مكتب «الصديق الكبير» بعد شهر من إيقافه

تم النشر منذُ 5 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أكد مصدر مسؤول في حكومة الوفاق، في اتصال هاتفي مع “الساعة 24″ إطلاق سراح مدير مكتب محافظ مصرف ليبيا المركزي – طرابلس –  ” عبد اللطيف التونسي”، مع احتجاز جواز سفره من قبل مكتب النائب العام .

وكان “التونسي” يشغل منصب مدير مكتب المحافظ المقال من منصبه “الصديق الكبير” والذي اتهم بعدة قضايا، لذلك ألقي القبض عليه منذ شهر .

وكان التونسي جرى توقيفه في أكتوبر الماضي على خلفية التحقيق معه في تجاوزات مالية.

وأصدر قسم التحقيقات بمكتب النائب العام في طرابلس، في أكتوبر الماضي، قرارا بالقبض على مدير مكتب محافظ مصرف ليبيا المركزي عبداللطيف التونسي.

وكان مدير قسم التحقيقات بمكتب النائب العام، أصدر في وقت سابق أيضا، قرارا بحبس رئيس مجلس إدارة الخطوط الإفريقية مصطفى معتوق بتهمة إلحاق ضرر جسيم بالمال العام.

ويأتي ذلك ضمن حملة قبض تشمل جميع المسئولين والتحقيق معهم، خاصة مع تأكيد الصديق الصور سابقًا وضع مصرف ليبيا المركزي ومؤسسة الاستثمارات تحت المجهر.

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” الصديق الكبير” شهر إيقاف الإفراج مدير مكتب

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • المضحك انه له زبيبة على جبهته من اثر السجود ومع ذلك نجده شيطان مجرم لا بخشى الله فهو من الخوارج شر خلق الله الذين وصفهم رسول الله بانهم يتفوقون فى العبادات عن الثحابة انفسهم ولكنهم اشرار كلاب النار فاى فجر من الذى يتصور انه يخدع الله عز وجل وهو لم يقرأ قوله تعالى ويل للمصلين …. التى تصف هؤلاء المرائين المنافقين المتسترين خلف الدين لارتكاب جرائمهم

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  • .عن أبي سعيد قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ” يخرج فيكم [ ص: 79 ] قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم ، وصيامكم مع صيامهم ، وأعمالكم مع أعمالهم ، يقرءون القرآن ولا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية تنظر في النصل فلا ترى شيئا ، وتنظر في [ ص: 80 ] القدح فلا ترى شيئا ، وتنظر في الريش فلا ترى شيئا ، وتتمارى في الفوق

    رد

  • .عن أبي سعيد قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ” يخرج فيكم قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم ، وصيامكم مع صيامهم ، وأعمالكم مع أعمالهم ، يقرءون القرآن ولا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية تنظر في النصل فلا ترى شيئا ، وتنظر في القدح فلا ترى شيئا ، وتنظر في الريش فلا ترى شيئا ، وتتمارى في الفوق

    رد