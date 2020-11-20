سوتر : انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا يعني المغادرة وليس إعادة تسميتهم

أكد نائب مندوب ألمانيا في مجلس الأمن الدولي غونتر سوتر، الخميس، أن الطريق لحل الأزمة الليبية في مفترق طرق تاريخي ، معتبرًا أن الحل السياسي سيجلب السلام والاستقرار إلى ليبيا، في إطار عملية برلين وقرارها 2510 وبرعاية الامم المتحدة.

و جدد سوتر، ترحب بلاده باتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في محادثات اللجنة العسكرية المشتركة، داعيًا إلى تنفيذه بشكل سريع وكامل، و الالتزام الكامل بحظر الأسلحة .

و شدد سوتر على ضرورة الانسحاب الفوري والكامل لجميع القوات الأجنبية والمقاتلين والمرتزقة، موضحا أن هذا الانسحاب يعني مغادرة ليبيا، وليس إعادة تسمية المقاتلين كأفراد تدريب مزعومين.

و أكد سوتر، أن اتفاق الليبيين يعني أيضًا أن رسالة مجلس الأمن إلى المُفسدين للعملية السياسية، سيكون له عواقب، وأنه من الضروري الاستمرار في تمهيد الطريق نحو الانتخابات، داعيًا جميع أطراف النزاع إلى دعم الحوار السياسي. و شدد سوتر على أن التقيد الكامل بحظر توريد الأسلحة، سيظل عاملاً رئيسياً في دعم العملية السياسية، مشددًا على أنه يجب عدم تكرار الانتهاكات، لاسيما من قبل المشاركين في مؤتمر برلين، و مشيرا إلى أن لجنة العقوبات ستواصل مراقبة الوضع.

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