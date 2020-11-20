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«بعيو»: الثورة نارٌ عقيم لا تلد ولا أبناء لها

تم النشر منذُ 5 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال محمد بعيو، رئيس المؤسسة الليبية للإعلام، المعين من فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي، المقولة الشائعة “الثورة تأكل أبناءها” بأنها مقولة خاطئة.

وقال بعيو، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:” المقولة الشائعة “الثورة تأكل أبناءها” خاطئة، الثورة نارٌ عقيم لا تلد ولا أبناء لها وتأكل بعضها سنوات وحين تنطفئ تولد من رمادها الدولة التي لا أبناء لها بل رعايا تخدمهم لتستخدمهم”، على حد تعبيره.

وكان محمد بعيو، قد علق في وقت سابق على الحوار الليبي في تونس قائلا إن الحوار الليبي تأجل بقوة الرشاوى القاهرة، مشيرا إلى القوة القاهرة انتهت في البريقة وعاد تصدير النفط.

وأضاف رئيس المؤسسة الليبية للإعلام:” الليبيون يعنيهم مِنحة الأُسر وسعر الصرف، ولا يعنيهم منح وصرف المناصب”.

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«بعيو» أبناء لها الثورة تلد نارٌ عقيم

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • اى ثورة تجد فيها اللهو الخفى الاخوانى يندس فيها ليفسدها لصالح الاعداء لهذا حذرنا الله عز وجل من هذا اللهو الخفى الاخوانى من الخلايا النائمة التى تنتمى للاسلام وتعمل لحساب الاعداء لهذا امرنا الله بان نعد لهم القوة ايضا لارهابهم مع اعداء الله واعداء الوطن فالله وحده من يعلمهم هؤلاء الاخرين كما يصفهم السيسى فى خطاباته عن الاخوان دون ان يعلم ان هذا وصفهم فى القرآن قال تعالى :-
    ﴿ وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ﴾.

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  • يابعيو نشر صحيح الاسلام فى وسائل الاعلام سيقضى على الفكر الضال للاخوان فكيف دخلت داعرة الجنة ودخل داعية اخوانى وشهيد اخوانى ومن ينفق عليهم النار الاجابة بسيطة فى الحديث الشريف من لايرحم الناس لا يرحمه الله .. وانه لن يدخل احد الجنة بعمله ولاحتة رسول كما فى الحديث الشريف الا ان يتغمده الله برحمته وراينا كيف ان مقاتل شجاع اعجب الصحابة به ومع ذلك قال رسول الله هو فى النار وان الله ينصر الدين بهذا الفاجر بعد ان رآه الصحابة ينتحر لانه لم يتحمل الجراح وهذا رد على من يقوموا باعمال انتحارية هم فى النار

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