«بعيو»: الثورة نارٌ عقيم لا تلد ولا أبناء لها

قال محمد بعيو، رئيس المؤسسة الليبية للإعلام، المعين من فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي، المقولة الشائعة “الثورة تأكل أبناءها” بأنها مقولة خاطئة.

وقال بعيو، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:” المقولة الشائعة “الثورة تأكل أبناءها” خاطئة، الثورة نارٌ عقيم لا تلد ولا أبناء لها وتأكل بعضها سنوات وحين تنطفئ تولد من رمادها الدولة التي لا أبناء لها بل رعايا تخدمهم لتستخدمهم”، على حد تعبيره.

وكان محمد بعيو، قد علق في وقت سابق على الحوار الليبي في تونس قائلا إن الحوار الليبي تأجل بقوة الرشاوى القاهرة، مشيرا إلى القوة القاهرة انتهت في البريقة وعاد تصدير النفط.

وأضاف رئيس المؤسسة الليبية للإعلام:” الليبيون يعنيهم مِنحة الأُسر وسعر الصرف، ولا يعنيهم منح وصرف المناصب”.