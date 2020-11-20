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البعثة الأممية تدعو لقائمة سوداء تضم معرقلي السلام في ليبيا

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

دعت مبعوثة الأمم المتحدة بالإنابة إلى ليبيا ستيفاني وليامز، مجلس الأمن الدولي اليوم، إلى إدراج أي شخص يعرقل جهود السلام في ليبيا على قائمة سوداء تقرها الأمم المتحدة.

و أوضحت وليامز أن هذا المجلس لديه أدوات تحت تصرفه بما في ذلك منع المعرقلين من تعريض هذه الفرصة النادرة لاستعادة السلام في ليبيا للخطر .

و شددت وليامز على أنه و بالرغم من إحراز بعض التقدم على صعيد وقف إطلاق النار، لم ينسحب أي من الجانبين بعد من الخطوط الأمامية كما هو متفق عليه ولا تزال رحلات الشحن تصل إلى القواعد الجوية التي يسيطر عليها الطرفان.

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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