«الجروشي» يناقش مع الاستثمار العسكري تحويل «جمال عبدالناصر» إلى قاعدة نموذجية

ناقش رئيس أركان القوات الجوية بالقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، الفريق صقر الجروشي، مع مندوبي هيئة الاستثمار العسكري إمكانية البدء في صيانة قاعدة جمال عبد الناصر الجوية الواقعة جنوبي طبرق.
وشدد “الجروشي”، خلال الاجتماع، مع مندوبي الاستثمار، على ضرورة تحويل قاعدة جمال عبد الناصر الجوية إلى قاعدة نموذجية، من حيث صيانة المهابط واستحداث الأسراب الجوية، إضافة إلى صيانة وترميم المقرات المتهالكة داخل القاعدة.
ولفت الجروشي، إلى أن القاعدة أُسست منذ عهد الاستعمار الإيطالي ومن ثم استغلت في كافة الحقب المختلفة كالحرب العالمية الثانية وأثناء الاستعمار البريطاني وصولا إلى المملكة الليبية والنظام السابق.
ووصف رئيس أركان القوات الجوية، القاعدة بـ “المظلومة”، حيث إنها لم تلق أي صيانة تذكر إبّان العهد السابق.
وتمسك الجروشي، بضرورة الاحتفاظ ببعض أبراج المراقبة التي تعود لعشرات السنين إثناء عمليات الترميم والاستحداث التي ستشهدها القاعدة خلال هذه الصيانة.
من جانبهم، وعد مندوبو هيئة الاستثمار العسكري التابعة للقيادة العامة، بأنهم سيشرعون في تنفيذ هذه الصيانة في أقرب وقت ممكن، بالتنسيق مع شركات متخصصة في صيانة القواعد الجوية والمطارات الدولية.
وجرى خلال الاجتماع، عرض مجموعة من الخرائط المتعددة للقاعدة، والتي توضح أماكن المهابط والساحات المخصصة للطائرات الحربية والأماكن الحيوية كإدارة القاعدة والبهو وغيرها من المقرات الأخرى.
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