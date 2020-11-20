«الجروشي» يناقش مع الاستثمار العسكري تحويل «جمال عبدالناصر» إلى قاعدة نموذجية

ناقش رئيس أركان القوات الجوية بالقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، الفريق صقر الجروشي، مع مندوبي هيئة الاستثمار العسكري إمكانية البدء في صيانة قاعدة جمال عبد الناصر الجوية الواقعة جنوبي طبرق.

وشدد “الجروشي”، خلال الاجتماع، مع مندوبي الاستثمار، على ضرورة تحويل قاعدة جمال عبد الناصر الجوية إلى قاعدة نموذجية، من حيث صيانة المهابط واستحداث الأسراب الجوية، إضافة إلى صيانة وترميم المقرات المتهالكة داخل القاعدة.

ولفت الجروشي، إلى أن القاعدة أُسست منذ عهد الاستعمار الإيطالي ومن ثم استغلت في كافة الحقب المختلفة كالحرب العالمية الثانية وأثناء الاستعمار البريطاني وصولا إلى المملكة الليبية والنظام السابق.

ووصف رئيس أركان القوات الجوية، القاعدة بـ “المظلومة”، حيث إنها لم تلق أي صيانة تذكر إبّان العهد السابق.

وتمسك الجروشي، بضرورة الاحتفاظ ببعض أبراج المراقبة التي تعود لعشرات السنين إثناء عمليات الترميم والاستحداث التي ستشهدها القاعدة خلال هذه الصيانة.

من جانبهم، وعد مندوبو هيئة الاستثمار العسكري التابعة للقيادة العامة، بأنهم سيشرعون في تنفيذ هذه الصيانة في أقرب وقت ممكن، بالتنسيق مع شركات متخصصة في صيانة القواعد الجوية والمطارات الدولية.

وجرى خلال الاجتماع، عرض مجموعة من الخرائط المتعددة للقاعدة، والتي توضح أماكن المهابط والساحات المخصصة للطائرات الحربية والأماكن الحيوية كإدارة القاعدة والبهو وغيرها من المقرات الأخرى.