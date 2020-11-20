بعد النفي الأممي.. توقعات جديدة بتعيين ملادينوف مبعوثا أمميا في ليبيا

توقعت مصادر دبلوماسية، تعيين المبعوث الأممي الحالي الشرق الأوسط البلغاري، نيكولاي ملادينوف، مبعوثا أمميا لدى ليبيا.

وتأتي التوقعات الجديدة، من دبلوماسي أممي حاورته وكالة الأنباء الفرنسية، الذي أوضح في حديثه: “أفريقيا لم تعد تعطل هذا التعيين”.

وتوقع الدبلوماسي، أن يتم تعيين نيكولاي ملادينوف، رسميًا في المنصب كجزء من “حزمة” تعيينات بعضها يتولاها.

و ذكرت مصادر لوكالة الأناضول، توقعاتها أيضا بتعيين ملادينوف، بعد استقالة المبعوث السابق غسان سلامة.

وفي التاسع عشر من سبتمبر الماضي، نفى المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، صحة الأنباء التي أثيرت بخصوص تعيين نيكولاي ملادينوف، المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، مبعوثا أمميا جديدا في ليبيا.

وأوضح دوجاريك: هناك العديد من الشائعات المنتشرة عندما يكون هناك تنافس،

وأكد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أن ستيفاني وليامز ستظل ولا تزال هي الممثل الخاص للأمين العام وتؤدي دورها بصورة نشطة في ليبيا، ولن يكون هناك فراغ في القيادة على رأس البعثة.

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