بلدية طبرق تتفقد مشروع طريق “بورحيم”

قام مدير مكتب المشروعات بالمجلس التسييري بلدية طبرق، صحبة الفريق الفني بالمكتب، بزيارة ميدانية لمشروع إنشاء طريق “بورحيم”، تنفيذ شركة رحاب المدينة المتعاقد معها الهيئة العامة للمواصلات ويعتبر من أهم المشاريع لبلدية طبرق

وأوضح المجلس، أن الزيارة توصلت إلى حلول مباشرة، بعد تعثر الفترة السابقة بسبب بعض المشاكل، التي تعترض مسار المشروع.

وتعهدت الشركة المنفذة، بأنها سوف تقوم بكافة الأعمال والانتهاء منها في زمن قياسي لما لها من إمكانيات كبيرة للننفيذ.

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