فيديو| بلديات فزان تطالب بإشراكها في مراقبة تنفيذ مخرجات الحوار

طالب مجلس بلديات فزان، بعد الاجتماع الثاني لعمداء المجالس البلدية، سرعة إنجاز المسارات الأممية الثلاثة في ليبيا.

كما طالب المجلس، في بيان له، فتح مكتب تمثيل خاص للبعثة الأممية في احدى بلديات الجنوب، وتحديدا المكتب الإنساني، ودعم البعثة الأممية بأن يكون مقر لجنة 75 في إحدى بلديات فزان، وأن تنعقد الجولة الثانية في إحدى هذه المدن في الجنوب، غات أو سبها.

وطالب مجلس بلديات فزان، إشراكه في مراقبة تنفيذ أي مخرجات على المستوى السياسي والاقتصادي، من قِبل البعثة الأممية.

وجاء الطلب الخامس للمجلس، إطلاق مسار أممي رابع، بناء على رؤية مجلس بلديات فزان.

وطالب مجلس بلديات فزان، لجنة 5+5، لوضع خطة تأمين للمنظقة الحدودية الجنوبية، وتفعيل ديوان مجلس الوزراء بالمنطقة الجنوبية.

كما طالب المجلس، باستكمال عمل محطة أوباري الغازية، وعدم مشروع خط أوباري الفجيج، ومحطة سبها الشمالية، وإعادة هيكلة وتحديد الاحتياجات الخاصة ببلديات فزان.

ودعا مجلس بلديات فزان، وزارة الحكم المحلي، بسرعة العمل بقانون 59، ونقل الاختصاصات والبدء في نقل اختصاصات شركة النظافة العامة والحرس البلدي للبلديات.

وطالب المجلس، بدعم وتجهيز، المطارات الواقعة بنطاق بلديات فزان، وزيادة الوجهات الداخلية، وتفعيل الوجهات الدولية، وصيانة الطرق الرئيسية بمدن فزان.

ودعا مجلس بلديات فزان، تخصيص ميزانيات طوارئ للبلديات، لمعالجة المختنقات الأساسية، وصرف الميزانيات للبلديات التي لم تُصرف لها، ومعالجة مشكلة السيولة النقدية.

وفي البند الثالث عشر، دعم بلديات فزان، لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا، ومطالبة دعم الشركات النفطية لبلديات فزان، من باب التنمية المكانية، والعمل على نقل شركة زلاف للنقل، وتفعيل مقرها الأساسي في فزان، وإنشاء مصفاة للنفط.

ودعا المجلس، المؤسسة الوطنية للنفط، إلى سرعة حلحلة أزمة نقص الوقود في بلديات فزان، ونقل مقر المجلس الأعلى للإدارة المحلية إلى مقره الأساسي في سبها، وفقا لما جاء في الاتفاق السياسي.

وأعلن مجلس بلديات فزان، رفضه لجميع المجالس التسييرية في فزان،

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