بوجواري يجري زيارة إلى مستشفى الأطفال للطب والجراحة بنغازي

قام رئيس المجلس التسييري بلدية نبغازي، الصقر عمران بوجواري، بزيارة إلى مستشفى الأطفال للطب والجراحة بنغازي، تفقد خلالها سير العمل بمشروع صيانة وتطوير وحدة العناية الفائقة وقسم حديثي الولادة.

وحضر الزيارة، مدير مستشفى الأطفال للطب والجراحة بنغازي الدكتور خليل بوشنيف ومدير مكتب المشروعات، أسامة مصطفى الكزة ومدير مكتب رئيس المجلس يوسف الزواوي ومسؤول صندوق الأمم المُتحدة الإنمائي في بنغازي محمد شنبش وعدد من المُختصين بالمستشفى .

وأشار المجلس التسييري، بأن هذا المشروع مُمول من البرنامج الإنمائي للأمم المُتحدة (UNDP ) ومُشرف على تنفيذه مكتب المشروعات بالبلدية.

وأوضح المجلس التسييري لبلدية بنغازي، أن العمل جاري حاليا على استكمال صيانة الجُزء المتبقي من المشروع لقسم الايواء.

وأشاد بوجواري، في زيارته، بمستوى العمل والتعاون والتنسيق مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة (UNDP ).

وأثنى مدير مستشفى الأطفال بنغازي، على تعاون بلدية بنغازي مع المستشفى وعملها الدائم على تذليل المشاكل والصعوبات التي تواجه سير العمل.

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