بوريل يؤكد استعداد الاتحاد الأوروبي لمضاعفة الجهد للوصول إلى تسوية للأزمة في ليبيا

أكد الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، جهوزية التكتل الموحد لتعزيز العمل مع الأمم المتحدة لإيجاد حل للأزمة في ليبيا.

وقال بوريل خلال مؤتمر صحفي عقده بعد انتهاء الاجتماع الافتراضي لوزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إن التكتل جاهز للتعاون مع الأمم المتحدة ليتم احترام وقف إطلاق النار وضمان ديمومته ودعم إطلاق العملية السياسية.

ووصف بوريل إعلان فرنسا عن فتح مرفأ مرسيليا المدني لانزال المعدات التي تصادرها عملية ايريني العاملة على مراقبة قرار الأمم المتحد حظر توريد السلاح لليبيا، بـ”الخبر الجيد”.

وأوضح بوريل أن عملية إيريني الأوروبية مستمرة في مهامها، وهي عملية يراها الأوروبيون جزءا من الجهود الدولية المبذولة لحل الصراع في ليبيا برعاية الأمم المتحدة.

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