النف: العام الدراسي الجديد لن يبدأ ما لم تنفذ مطالب المعلمين

قال النقيب العام لمعلمي ليبيا، عبد النبي النف، الخميس، إنه لن يتم البدء في العام الدراسي الجديد ما لم تتم تلبية مطالب المعلمين.

وأكد النف في خطاب نشر عبر الحساب الرسمي للنقابة على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” على ضرورة تنفيذ قانون رقم (4) الذي ينص على زيادة مرتبات المعلمين والعاملين في قطاع التعليم، مشددا على مواصلة النضال لنيل حق مشروع أوجبته الجهات التشريعية، موضحا أن هذا الحق طال انتظاره وكثرت الوعود غير الصادقة من أكثر من جهة.

وأضاف النف أن الإعلان عن بداية الدراسة بحسب وزارة التعليم في الحكومة المؤقتة أمر يدعو للسخرية، متسائلا: كيف يتم الدعوة إلى بداية الدراسة والمعلم يعاني من البؤس والفقر والجحود والنكران، وأموالهم من خزائن مصرف ليبيا المركزي سرقت ونهبت.

وتابع النف أن وزير التعليم الذي يدعو لبداية الدراسة يتقاضى مرتبًا عاليًا 12 ألف دينار إضافة إلى مرتبات الإدارات العاملة معه باستثناء المزايا والهبات، مشيرا إلى أن محافظ المصرف المركزي، علي الحبري، الذي رفض تنفيذ قانون الزيادة يتقاضى ما لا يقل عن 50 ألف دينار ولا يعلم بمعاناة المعلمين، لافتا إلى أن الحبري رفض تنفيذ الزيادة رغم استيفاء كل الإجراءات بحجة عدم وجود قيمة مالية، مؤكدًا أنه تم رصد قيمة مالية في ميزانية معتمدة من الجهة التشريعية مجلس النواب.

وأوضح النف أن قانون زيادة المعلمين صدر في نوفمبر 2018، مبينا أنه منذ تلك اللحظة والنقابة تطالب الجهات التنفيذية بتطبيق هذا القانون إلا أنهم يتحججون بحجج واهية، مضيفا أنه رصدت لهذا القانون ميزانيات لعام 2018 و2019 و2020 ونهبت هذه الأموال، مؤكدا أن النقابة لن تصبر طويلًا على هذا الأمر.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24