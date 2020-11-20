صحة الوفاق: قريبًا سيتم افتتاح قسم الإسعاف بمستشفى الحروق بطرابلس

قام وكيل وزارة الصحة لشؤون الإمداد والمشروعات، رفقة مدير إدارة المشروعات ومدير إدارة الإعلام بالوزارة، بزيارة ميدانية لمستشفى جراحة الحروق والتجميل بطرابلس، تمهيدا لافتتاح قسم الإسعاف والطوارئ الذي سيتم افتتاحه الاسبوع القادم، بعد أن أجريت له أعمال صيانة كبرى وتجهيزه بأحدث التجهيزات وفق المواصفات والمعايير الدولية.

وأوضحت الوزارة، أن هذه الخطوة، تأتي مكملة للخطوات السابقة من مشاريع الصيانة التي حدثت بمستشفى الحروق والتجميل خلال العامين الماضيين للعديد من الأقسام التي من بينها تطوير وتحديث غرف العمليات الجراحية بالمستشفى بداية هذا العام.

وأشارت وزارة الصحة بحكومة الوفاق، أن ذلك نظرا للأهمية التي يشغلها مستشفى جراحة الحروق والتجميل بطرابلس كونه المستشفى الوحيد المتخصص في ليبيا لجراحة الحروق والتجميل الأمر الذي يجعله بحاجة دائمة للتطوير والتوسعة لتقديم خدمات أفضل واستيعاب عدد المترددين من كافة المدن.

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