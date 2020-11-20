عقيل: خطاب السني بمجلس الأمن يدفع الأمور نحو العودة إلى مربع الصراع

أكد المحلل السياسي الليبي، عز الدين عقيل، أن خطاب مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة، الطاهر السني أمام مجلس الأمن هو خطاب كراهية وفتنة.

واعتبر عقيل في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن خطاب السني بمثابة تأجيجا للصراع وإيقاظا لشبح الحرب وصبا للزيت على النار، واصفا السني بالخطر الحقيقي، وأنه ورئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، يعرقلان الحوار والسلام في ليبيا مشيرا إلى أنه في الوقت الذي ألقى فيه السني خطابه بمجلس الأمن بموافقة السراج فإن ممثلي الوفاق يلتقون بالطرف الآخر بكل المسارات إضافة إلى أن عملية بناء الثقة الذي تدعيها المبعوثة الأممية ستيفاني وليامز تجري على قدم وساق.

وتساءل عقيل كيف سمح المجتمع الدولي لأحد الطرفين المتصارعين بالمشاركة بجلسات مجلس الأمن وتقديم رأيه وموقفه وتغييب الطرف الأخر.

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