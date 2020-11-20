الصغير: أهداف زيارة باشاغا لفرنسا شخصية بحتة

قال وكيل وزارة الخارجية الأسبق بالحكومة المؤقتة، حسن الصغير، إن زيارة وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق، غير المعتمدة، فتحي باشاغا، إلى فرنسا لها أهداف شخصية غير مرتبطة بكونه وزيرا بالوفاق.

وأضاف الصغير في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إن هناك دلائل وقرائن لا تكذب لقاءات “وزير المليشيات” في باريس تتم بمعزل عن سفير وسفارة الوفاق هناك، مضيفا أن لقاءات باشاغا في باريس تؤكد أن الموضوع لا علاقة له بليبيا بل بشخص الوزير وطموحه.

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