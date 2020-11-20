فيديو| المجلس البلدي غدامس يوضح أسباب عدم تنفيذ وعوده بالمدينة

وجّه عضو المجلس البلدي غدامس والناطق الرسمي بالبلدية، أحمد عثمان، كلمة لأهالي المدينة، لتوضيح الأسباب التي أدت إلى عدم تنفيذ الوعود التي وعد بها في فترة الانتخابات بالبلدية.

وأوضح عثمان في كلمته، العام الماضي، قام المجلس الرئاسي بعدد من الإجراءات الأمنية، والإجراءات المالية.

وأشار الناطق الرسمي بالبلدية، أن ما بعد الإجراءات الأمنية، “بدأنا نتحسس استقرارا في الدولة”، إضافة إلى الإجراءات المالية، قبل شهر أبريل العام الماضي، التي بدأنا نشعر معها، أن بوادر الدولة بدأت في الأفق، والأسعار بدأت تتراجع وأيضا الدولار.

وأضاف عثمان، في كلمة المسجلة، أن هذه المعطيات، جعلتنا ننطلق، بأن هناك حكومة قائمة وهناك إجراءات مالية نُفذت، وهذا ما دفعنا أن ندخل إلى هذا المعترك.

وتابع الناطق الرسمي ببلدية غدامس، حديثه بالقول: “حتى رئيس المجلس الرئاسي في تلك الفترة، عام 2019 هو عام البلديات، بميزانياتها المستقلة”.

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