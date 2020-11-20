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“الأمين” لـ “الثوار”: هل ستنتظرون وقوع الفأس والرصاص في الرأس والظهر؟

تم النشر منذُ 10 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

بعث وزير الثقافة والمجتمع المدني الليبي الأسبق، وسفير ليبيا السابق في مالطا، الحبيب الأمين، برسالة إلى ما أسماهم “الثوار” يحرضهم فيها على مواجهة التطور السياسي في ليبيا سواء الحوار الليبي بزعامة البعثة الأممية، أو لجنة 5+5.

وقال “الأمين” في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع “تويتر”: “ثورة وثوار هل سلمتم أعناقكم وتضحياتكم لمجالس السلطة المضادة ! .. هل ستنتظرون وقوع الفأس والرصاص في الرأس والظهر حتى تمر مواكب التسوية السلطوية والتصفية الجسدية والضميرية لروح الثورة وهي الحرية بعد أن غدر بالمدنية وانعقد سوق المزايدة بين الفاشية والمافيا الحاكمة وعصبة الدول ؟؟”.

وكان “الأمين” سبق وأن وصف كل المتواجدين على الساحة السياسية الليبية بـ”البيادق”، زعما أنه في بلاد العرب لم تكتشف السياسة ولا تنتج، مدعيا أن كل ما لدينا وحتى هنا في ليبيا مجرد «بيادق»، على حد وصفه.

وقال الأمين في سلسلة تغريدات له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» في وقت سابق: “«البيادق» تستهلك ما يورد وتخضع لمخططات السياسات المستوردة لتبقى بالرقعة وثمة جمهور يتفرج، يتململ، يتذمر، يشاهد نشرات الاخبار ومذيعي البيانات ثم ينام على وجه الملك ولا ينبس بـ«كش»”، وفقا لتعبيره.

وأضاف “وأنا اتابع محللي الشاشات بت أشفق عليهم وهم يكررون تحليلاتهم السياسية عن الشأن الليبي (وهم ليبيين) وكأنهم يحللون شؤون كمبوديا. لست أدري كيف يمكن أن تغلب الصنعة على الحس وهل يمكن أن يتقمص المحلل «المحلي» روحية المحلل الأجنبي وبروده؟”.

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البيادق الثوار ليبيا

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • كما قال الشيخ متولى الشعراوى الثائر الحق يثور ليهدم الفساد ثم يهدأ ليبى الامجاد بينما مايسموا ثوار فبراير من الخوان فعلوا العكس هدموا الامجاد ونشروا الفساد والخراب والدمار الى ان جاءت ثورة الكرامة لتحارب الارهاب والفساد وتهدا الان لتبنى الامجاد رغم انغكم ايها الاوغاد

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  • كيف يكون واحد من قطعان الخرفان ثائرا فالخروف بطبيعته امعه بينما الثائر يتمرد على الاوضاع الخاطئة ماء ماء كفاية غباء لعنة الله عليكم ايها الخرفان قول امين ياولد يامين على غير مسمى فانت خائن

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