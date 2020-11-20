الثني يطلع على أوضاع المحطات الكهربائية

اطلع رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية “المؤقتة” عبدالله الثني، أمس الخميس، على التقرير المبدئي المعد من قبل اللجنة المشكلة لتقييم عمل المحطات الكهربائية وأبرز احتياجاتها، وذلك خلال اجتماع عقده باللجنة في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي.

وقدمت خلال اجتماعها مع الثني تقريرها المبدئي حول أوضاع كافة المحطات البخارية والغازية المولدة للطاقة الكهربائية، وبينت اللجنة أبرز احتياجات هذه المحطات لإجراء العمرات اللازمة لبعضها وتطوير بعضها الأخر بما يضمن استقرار الشبكة خصوصا خلال فصل الشتاء.

وناقشت اللجنة، كافة المتطلبات الواردة من الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة، وتقييمها فنيا، إضافة إلى المشاريع المستقبلية.

وخلص الاجتماع إلى ضرورة إنهاء اللجنة تقريرها النهائي حتى يتسنى لمجلس الوزراء منح الأذونات اللازمة للتعاقد بشأن مشاريع العمرات والإنشاءات.