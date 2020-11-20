أبرز محطات زيارة “باشاغا” إلى باريس

تقرير

وقّعت داخلية “الوفاق” مع فرنسا، على مذكرة تفاهم؛ لتعزيز التعاون بين الوزارة وإحدى المؤسسات الأمنية في مجال النظم البيوميترية، وذلك للتجهيز لمتطلبات الانتخابات ولأغراض أمنية.

وجاء التوقيع، خلال زيارة يقوم بها وزير الداخلية المفوض بحكومة “الوفاق” فتحي باشاغا إلى باريس، بحث خلالها مع نظيره الفرنسي جيرالد دارمانان، عددًا من الملفات والقضايا المشتركة.

وقد اتفق مع المسؤولين الفرنسيين على تدريب قوة من الشرطة الليبية، بالإضافة إلى تدريبات في مجالات كشف تزوير الوثائق التعريفية، وتقديم التقنيات والمعدات اللازمة في مجال مكافحة الهجرة غير القانونية وأمن السواحل.

ووقّع “باشاغا”، خلال تواجده في باريس، مع عدد من مسؤولي المؤسسات الأمنية الفرنسية، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بين وزارة الداخلية وشركة الأمن الفرنسية Idemia ، المتخصصة في تطوير النظم البيوميترية لتدشين أنظمة هوية باروميترية للتجهيز لمتطلبات الانتخابات ولأغراض أمنية أخرى للمساعدة على تطوير أنظمة بايومترية للتحقق من الهوية بطريقة آمنة وذكية، عن طريق التعرف على الوجه، وبصمات العيون، والأصابع دون تلامس، وتوفير لوحات إلكترونية للمركبات الآلية، مزوّدة بأحدث التقنيات.

وناقش “باشاغا” المسؤولين الفرنسيين حول إمكانية تدشين أنظمة مراقبة فيديو حساسة ومتقدمة للمدن، توفر معالجة ذكية، تضمن تدخلات أسرع، واكتشافًا سريعًا للتهديدات، والإفادة من هذه القدرات في تسيير أنظمة التعرف على الناخبين في الانتخابات، وضمان تأمينها من التزوير.

وتُعدّ زيارة “باشاغا” إلى باريس بعد جولة سابقة قام بها إلى قطر، وقّع خلالها مذكرات لتعزيز التعاون في مجال الأمني ومكافحة الإرهاب مع الجانب القطري، كما وقّع، مطلع أكتوبر الماضي، مذكرة تفاهم مع شركة أمريكية في مجال النزاهة المالية ومكافحة تمويل الإرهاب.

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