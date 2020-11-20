سعيد: بدء الامتحانات في سرت السبت وسط ضعف الإمكانات وانعدام الدعم

أعلن مدير مكتب الامتحانات ببلدية سرت عبدالله سعيد، أن 290 طالبا وطالبة يتوجهون غدا السبت، لأداء امتحانات الدور الثاني للشهادتين الإعدادية والثانوية العامة

وأشار سعيد في تصريح صحفي إلى ضعف الإمكانات وانعدام الدعم المقدم من بلدية سرت.

وأوضح أن عدد طلاب الدور الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي في سرت يبلغ 120 طالبا وطالبة، فيما يبلغ عدد طلاب الدور الثاني للشهادة الثانوية بقسميها العلمي والأدبي 170 طالبا وطالبة.

وأشار إلى تخصيص لجنتين فحسب لهذه الامتحانات، على أن تتواصل الامتحانات لمدة أسبوع ابتداء من غد السبت.

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