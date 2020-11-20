المآتم والأفراح متهمة بنشر «كورونا» في ليبيا

كشف الدكتور خليفة الطاهر البكوش، رئيس اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة «كورونا» التابعة لحكومة «الوفاق» الليبية، أن تمسك المواطنين في ليبيا بإقامة الأفراح والمآتم تسبب في انتشار الفيروس على نطاق واسع، مطالباً بالكف عن التجمع في المناسبات الاجتماعية والالتزام بارتداء الكمامات. يأتي ذلك في وقت تعاقدت وزارة الصحة بالحكومة على استقدام أطباء سودانيين لسد العجز في المعاهد والمستشفيات بالبلاد.

وبينما يشتكي مواطنون ليبيون من عدم توفر أماكن لعزل ذويهم المصابين، سجل المركز الوطني أمس (الخميس)، 541 إصابة جديدة بفيروس «كورونا»، منها 242 حالة في طرابلس، و84 بمصراتة و34 بصبراتة، وجميعهم بغرب البلاد، مشيراً إلى ارتفاع العدد التراكمي إلى 76006 إصابات، بالإضافة إلى تماثل 666 حالة للشفاء لترتفع النسبة إلى 46793 متعافياً، مع تزايد الوفيات إلى 1062 حالة في عموم البلاد منذ ظهور الفيروس في ليبيا.

وفي وقت تنفذ الفرق التطوعية التابعة جمعية الهلال الأحمر الليبي فرع مصراتة حملات تعقيم واسعة تشمل مقار الجهات العامة والخدمية أسبوعياً، اختتمت مساء أول من أمس، الحملة التوعوية المجتمعية التي رعاها المركز الوطني لمكافحة الأمراض مع بلدية طرابلس المركز.

وطالب البكوش في بيان مصور بثه المركز الوطني، المواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، لافتاً إلى أن منظمة الصحة العالمية تتوقع ارتفاع الإصابات في ليبيا إلى 4 آلاف حالة يومياً، «لذا يجب على الجميع أخذ احتياطاتهم جيداً».

ودعا البكوش المجلس الرئاسي إلى تخفيض نسبة الإشغال بالمصالح الحكومية إلى 30 في المائة، بعدما ارتفعت مؤخراً إلى أكثر من 70 في المائة، وهو ما يزيد من احتمالية تزايد الإصابات بين العاملين في هذه القطاعات. وهي الدعوة التي كررها المركز الوطني، مناشداً المواطنين التوقف عن التجمع في الأفراح والمآتم بشكل يمثل خطورة عليهم، ويسهم في انتقال الفيروس إلى مناطق أخرى.

والتقى وفد من وزارة الصحة بحكومة «الوفاق» سفير السودان لدى ليبيا عثمان محمد البشير، أول من أمس، للتباحث حول استقدام عناصر طبية وطبية مساعدة لسد العجز الحاصل بالمستشفيات والمعاهد الطبية بجنوب البلاد.