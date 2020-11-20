جنوب أفريقيا: الحل في ليبيا يكمن في إجراء انتخابات سريعة

أعرب مندوب جنوب أفريقيا بمجلس الأمن الدولي، أمس الخميس، عن تفاؤله إزاء التطورات الأخيرة التي شهدتها ليبيا، مؤكدا أن التطورات البناءة في هذه المرحلة مهدت الطريق من أجل وضع خارطة طريق ينبغي أن تؤدي إلى الحل في ليبيا عبر الانتخابات.

ورحب مندوب جنوب أفريقيا، في كلمته بجلسة مجلس الأمن الدولي الافتراضية حول ليبيا، بالتوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار واستمرار عمل اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، وما تبعه من هدوء نسبي.

وأكد مندوب جنوب أفريقيا، أن الحل في ليبيا لا يمكن أن يكون على المدى القصير، مجددًا تأكيد بلاده على أن الحوار الليبي الشامل للجميع هو الطريق المحوري للوصول إلى حل سياسي.

وجدد، دعمه لهذه المحادثات التي تنتهي بعقد انتخابات تشريعية ورئاسية نزيهة وحرة وذات مصداقية، داعيًا الأطراف الليبية والشركاء والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي إلى عقد الانتخابات في التاريخ المُتفق عليه من قبل المشاركين في الحوار السياسي.

كما دعا مندوب جنوب أفريقيا أعضاء مجلس الأمن إلى عدم نسيان أن استمرار الصراع في ليبيا سيؤدي إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية ويزيد من حدة آثار جائحة كورونا؛ وهو ما يثير القلق بالفعل حتى الآن.

ورحب مندوب جنوب أفريقيا باستئناف إنتاج النفط وتصديره لما في ذلك من مصلحة لليبيين، مُعربًا عن سروره بأن إنتاج النفط في ليبيا وصل لأكثر من مليون برميل يوميًا؛ حيث سينعكس ذلك على الإيرادات التي ستُخفف بدورها من بعض المعاناة.

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