بلجيكا: حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا لازال يُنتهك

أكد مندوب بلجيكا بمجلس الأمن الدولي، مارك بيكستين، أمس الخميس، أن حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا لازال يُنتهك، مشددًا على أنه يجب احترام القرار الصادر بالخصوص عن مجلس الأمن احترامًا كاملاً.

كما دان بيكستين، في كلمته باجتماع مجلس الأمن الدولي الافتراضي حول ليبيا، مقتل المحامية حنان البرعصي التي تم اغتيالها في بنغازي في 10 نوفمبر الجاري، معتبرًا مقتلها برهانًا على أن العمليات العدائية في ليبيا تواصل زعزعة السلام والاستقرار في البلاد، مطالبا بإجراء تحقيق حيادي ومستقل وفعال في هذه الجريمة.

كما رأى بيكستين أن إعادة الانتاج النفطي، يمثل تطورًا ايجابيًا وفي صالح كل الليبيين.

وقال بيكستين، إن الجميع شاهد الكثير من التطورات الإيجابية في ليبيا تحت قيادة الأمم المتحدة، معربا عن تثمينه لجهود البعثة الأممية للدعم في ليبيا، الساعية إلى التوصل لحل سياسي للنزاع.

وأضاف بيكستين، بأن التطورات الإيجابية الأخيرة برهان على شجاعة الشعب الليبي وعزمه الساعي لأن تكون ليبيا موحدة وآمنة لكل الليبيين.

وشدد بيكستين، على ضرورة مغادرة كل القوات الأجنبية والمرتزقة الأراضي الليبية كما ورد في اتفاق وقف إطلاق النار.

وأكد بيكستين، أن الاتفاق على خارطة طريق في الملتقى السياسي، من أجل عقد انتخابات وطنية ذات مصداقية شاملة للجميع وديمقراطية في 24 ديسمبر 2021م، خطوة هامة، مطالبًا بمواصلة هذه الجهود من أجل تشكيل حكومة وطنية متحدة سريعًا.

ولفت بيكستين، إلى أن الأمن وحقوق الانسان، محوران أساسيان للمواطن الليبي مشددا على ضرورة ضمان الأمن والحقوق وإلا لن يكون هناك انتقال ديمقراطي في ليبيا.

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