الخارجية الصينية: سنواصل جهودنا مع الأطراف المعنية لإيجاد حل سياسي للقضية الليبية

ليبيا – قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي زاد يي إن الأوضاع في ليبيا شهدت تطورات إيجابية في الفترة الأخيرة، ووقّع الوفدان العسكريان من الطرفين المتنازعين في ليبيا على اتفاق وقف إطلاق النار، وتم إجراء سلسلة من الحوارات السياسية والعسكرية،

وزير الخارجية أعرب وفي حوار مع صيحفة “الشرق الأوسط” اللندينة الخميس أعرب ترحيب بلاده بوقف إطلاق النار في ليبيا، مشيرًا إلى أن الحل العسكري طريق مسدود ولا يمكن حل القضية الليبية إلا بالطرق السياسية.

وأضاف: “يجب احترام سيادة ليبيا واستقلالها وسلامة أراضيها بشكل جدي ورفض تدخل القوى الخارجية في الشؤون الداخلية الليبية”.

وتابع: “يجب التمسك بالحل السياسي كالاتجاه العام دون تزعزع، ويدعم الجانب الصيني دور الوساطة للأمم المتحدة، ويرحب بمشاركة دول الجوار لليبيا وجامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي في عملية الحل السياسي للقضية الليبية، كما يجب التمسك بالمفاوضات السياسية ومكافحة الإرهاب في آن واحد، ومنع تدفق المقاتلين الإرهابيين الأجانب عبر الحدود”.

وأردف: “يأمل الجانب الصيني بكل الإخلاص من الأطراف المعنية تقريب المسافة بينها وتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بخطوات ملموسة واستئناف الحوار في يوم مبكر، ويدعو المجتمع الدولي إلى توحيد الجهود ولعب دور إيجابي في سبيل استعادة السلام والأمان في ليبيا”.

وزير الخارجية الصيني أكد أنه بلاده ستواصل جهودها الحثيثة مع الأطراف المعنية لإيجاد حل سياسي للقضية الليبية، وإحلال السلام في ليبيا في يوم مبكر.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية