الصين تطالب الأطراف الليبية بالالتزام بوقف إطلاق النار مع تنسيق الجهود لمحاربة الإرهاب

قال مندوب الصين بمجلس الأمن الدولي، الخميس، إنه ” يجب أن تنتهز الأسرة الدولية الوضع الحالي في ليبيا لكي تعزز الأمن والاستقرار في البلاد”.

وأكد في كلمته بجلسة مجلس الأمن الدولي الافتراضية حول ليبيا، على أهمية تفعيل تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا، الذي تم توقيعه في إطار اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 في جنيف في 23 أكتوبر الماضي.

وشدد المندوب على ضرورة احترام الأسرة الدولية بشكل كامل لسلامة أراضي ليبيا، وأهمية تعزيز الحوار الذي يعود حيازته وملكيته إلى الليبيين، تحت راية الأمم المتحدة.

وأعرب عن تطلعه إلى تعيين مبعوث خاص في ليبيا في أقرب الآجال، حاثًا جميع الأطراف الليبية أن تعطي الأولوية للمصلحة العليا للبلاد والشعب الليبي، والسعي للتوافق حول المسائل الأساسية وتدفع نحو تنفيذها.

ولفت إلى أن الأمر لا يتعلق بمستقبل ليبيا فحسب، ولكن بأمن المنطقة بشكل عام، مشددا على أن الإرهاب داخل وحول ليبيا يبقى مصدر خطر للمنطقة، مُطالبًا الأسرة الدولية بالعمل والتنسيق في إطار جهود تسمح بمجابهة الإرهاب بكل أشكاله.

وذكر أن المقاتلين الأجانب واستخدام المعابر يجب أن يكون جزءًا من الاتفاق بين الليبيين، بما لا يسمح بتهديد أمن دول الجوار.

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