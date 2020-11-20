«صنع الله»: نعمل على استكمال مركز السكري بـ«قصر حمد» في مصراتة

اجتمع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى عبد الله صنع الله، الخميس، بالدكتور محمد سالم صنع الله، مدير إدارة الصيدلة المكلف بديوان وزارة الصحة التابعة لحكومة الوفاق، ضمن جهود المؤسسة لدعم قطاع الصحة وتشجيع الجهود المحلية الذاتية، على حد زعم البيان الصادر عن مؤسسة النفط اليوم الجمعة.

وقال “صنع الله” إن الاجتماع تمحور حول مساهمة المؤسسة الوطنية للنفط في استكمال مشروع مركز “قصر حمد” لعلاج مرضى السكري والذي بدأ إنشاءه بالمجهود الذاتي، وتم الحديث أيضا حول مقترح إنشاء مركز لإعادة التأهيل لمبتوري الأطراف وكذلك عدة مواضيع أخرى تهم المنطقة، على حد تعبيره.

وبحسب البيان الصادر، فإن رئيس مؤسسة النفط، بارك المجهودات الذاتية ومساهمات أهل الخير لوضع اللبنة الأولى للمرفق الصحي الجديد، مدعيا أن المؤسسة تدعم مثل هذه الأنشطة والمبادرات وتشجعها، واستكمال العمل الخير الذي يساعد على توفير أفضل الخدمات الصحية الضرورية لمرضى السكري سواء في منطقة “قصر حمد” وببلدية مصراتة والمناطق المجاورة بشكل عام.