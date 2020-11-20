الحضيري: لماذا لم يتم توطين شركة زلاف بمقرها الأصلي في سبها؟

طرح الخبير القانوني بمجال النفط عثمان الحضيري، مجموعة من التساؤلات حول شركة زلاف للنفط.

وقال الحضيري في تصريح خص بوابة إفريقيا الإخبارية بنسخة منه، :”لماذا لم يتم توطين الشركة في مقرها الأصلي بمدينه سبها وفق قرار الإنشاء والنظام الأساسي للشركة؟، مشددا على ضرورة فتح كافة الملفات بالشركة ومنها التعيينات بلا قواعد، ومراجعة كافة العقود.

كما تساءل الحضيري قائلا، :”لماذا لم تطبق لائحة العقود الإدارية، والنظر إلى عقد شركة (بتروفاك) مع زلاف، ولماذا لم يتم النظر إلى الكثير من التجاوزات التي أحيلت إلى الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة؟، لافتا إلى أن المشكل الأساسي أن الشركة أصبحت مثل “البطة العرجاء” لأنها بنيت على أسس خاطئة وبلا رؤية، تخبط داخلي وخارجي، بحسب وصفه.

وأكد الحضيري، أنه سيواصل متابعة الإدارة الجديدة التي تم تشكيلها، وملاحقة مدير الشركة السابق، قائلا :”القانون والقضاء هو الفيصل”.