مطالبة ليبية لمجلس الأمن بإصدار “قرار ملزم” لنجاح الانتخابات

طالب مندوب حكومة “الوفاق” الدائم لدى الأمم المتحدة، الطاهر السني، مجلس الأمن الدولي؛ بإصدار “قرار ملزم” يضمن نجاح الانتخابات المقررة في العام المقبل، داعيًا الاتحاد الإفريقي إلى عقد مؤتمر للمصالحة الوطنية.

جاء ذلك خلال كلمة “السني” لمجلس الأمن الدولي، والتي دعا فيها إلى منح بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تفويضًا لدعم الاستحقاقات الانتخابية ومراقبة سير العملية المقررة في 24 ديسمبر2021.

ودعا “السني”، الاتحاد الإفريقي إلى عقد مؤتمر مصالحة لدعم المسارات الأممية الأخرى وفتح صفحة جديدة بين الليبيين، تشهد بحث مبادئ بناء الثقة ومسار العدالة الانتقالية والعفو العام وجبر الضرر.

وشدد “السني” على أهمية توحيد المؤسسات ومحاربة الفساد وحلّ المليشيات وإخضاع المؤسسة العسكرية في جميع أنحاء ليبيا للسلطة المدنية.

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