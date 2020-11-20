حويلي: الحوار السياسي بتونس نجح في إذابة الجليد بين بعض الاطراف

ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 عبد القادر حويلي إن الحوار الليبي السياسي بتونس نجح في إذابة الجليد بين بعض الشخصيات، ونجح بنسبة 75% في إنجاز الأوراق التي طرحت على طاولة الحوار.

حويلي في تصريحات خاصة لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين الأربعاء، أوضح أن البعثة طرحت أربعة بنود على طاولة الحوار، وهي خارطة الطريق للمرحلة التمهيدية للحل الشامل والانتهاء بالانتخابات العامة، واختصاصات وصلاحيات السلطة التنفيذية، وشروط الترشح لمهام السلطة التنفيذية، وآليات الترشح والاختيار.

وأكد أن كل البنود اتفق عليها إلا آليات الترشح والاختيار، مضيفًا: “سبب التعثر في البند الرابع يقع على بعثة الأمم المتحدة في اختيار الشخصيات المشاركة من المنطقة الشرقية حيث جعلت لرئيس مجلس النواب عقيلة صالح أغلبية 16 من 24 مشاركًا، وهؤلاء مصرون على أن يكون اختيار ممثل برقة في الرئاسي منهم وهو عقيلة، وهو ما قوبل بالرفض من بقية أعضاء برقة والأقاليم الأخرى”.

وأضاف حويلي أنه بعد ضغط المشاركين وافقت البعثة بالتصويت السري داخل القاعة على عدم تولي مناصب السلطة التنفيذية في المرحلة التمهيدية من أعضاء مجلسي النواب والدولة وحكومة الوفاق والليبية والمستويات القيادية المسلحة، مبينًا أٔن هذا التصويت يحتاج إلى أغلبية توافقية بنسبة 75% من المشاركين.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية