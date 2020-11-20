دي مايو: نرحب بالتطورات الأخيرة في الملف الليبي

أجرى وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، مكالمة هاتفية مع المبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز، بحسب ما أعلنته وكالة نوفا الإيطالية.

وكشف دي مايو، خلال المكالمة عن ارتياحه لاعتماد منتدى الحوار السياسي الليبي لخارطة طريق في ضوء الانتخابات المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر 2021، معربا عن ترحيبه بالتطورات الأخيرة في المجال العسكري والأمني داخل اللجنة العسكرية المشتركة ولاسيما فيما يتعلق بإعادة فتح الطريق الساحلي بين سرت ومصراتة.

كما أعرب دي مايو، عن الأمل في أن تظل العملية مرتبطة بقوة بوساطة الأمم المتحدة وعملية برلين وأن يتم تجنب المبادرات الموازية التي يمكن أن تضعف هذا الإطار المرجعي، مشدداً على الحاجة إلى حماية فضاء التفاوض الليبي من التدخلات الخارجية والداخلية.