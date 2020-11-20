دي مايو يرحب باعتماد خارطة طريق تقود لانتخابات في ليبيا

أعرب وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو عن ترحيبه باعتماد منتدى الحوار السياسي الليبي خارطة طريق تقود إلى انتخابات عامة، من المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر 2021

وجدد دي مايو ، خلال مكالمة هاتفية مع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، “دعم إيطاليا الكامل لجهود الحوار الليبي الداخلي، بقيادة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا”.

كما أعرب دي مايو عن أمله أن تظل العملية السياسية في ليبيا تحت راية وساطة الأمم المتحدة وعملية برلين وتجنب مبادرات موازية من شأنها إضعاف هذا الإطار المرجعي مشددا على “ضرورة حماية الفضاء التفاوضي الليبي من التدخلات الأجنبية والداخلية”.

كما رحب دي مايو بـ ”التطورات الأخيرة في المجالين العسكري والأمني داخل اللجنة العسكرية المشتركة ولا سيما فيما يتعلق بإعادة فتح الطريق الساحلي بين سرت ومصراتة

كما ثمن دي مايو التطورات الإيجابية في المجال الاقتصادي بعد استئناف إنتاج وتصدير النفط، معرباً عن أمله في إحراز تقدم في إصلاح وتوحيد حرس المنشآت النفطية لحماية الموانئ.

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