الترجمان: فشل حوار تونس كان متوقعًا بسبب وجود الاخوان

ليبيا – رأى الخبير السياسي الليبي خالد الترجمان أن فشل الحوار كان متوقعًا ومجرد تحصيل حاصل، بسبب وجود الإخوان والمليشيات وإيمانهم بالعنف والقوة والسيطرة على المشهد.

الترجمان وفي تصريح لموقع “العين الإخبارية” الأربعاء أوضح أن الاخوان لا يؤمنون بتقاسم السلطة أو أي حوار ديمقراطي، مشيرًا إلى أن الضربة القاصمة جاءت من اللجنة العسكرية المشتركة بعد إثبات أن ولاءها للوطن والمؤسسة العسكرية واتفاقهم على أسس بناء الدولة المدنية، من تفكيك المليشيات وطرد المرتزقة وخروج الاستعمار التركي.

وتابع أن ما جرى في تونس يوصف بـ”القباحة”؛ بسبب محاولة شراء الأصوات مما يؤكد سطوة الإخوان على المشهد السياسي، مشيرًا إلى أن هؤلاء لا يمكن إعطاء أمان لهم.

وكشف عن تواجد عدد من أعضاء المخابرات التركية متنكرين بصفة صحفيين داخل فندق الحوار من أجل دعم الإخوان ومساندتهم.

وأشار إلى أن الوجود القطري التركي ينتشر بقوة في كافة فنادق منطقة قمرت التونسية لإتمام المؤامرة ضد ليبيا.

الترجمان لفت إلى أن تونس تعرضت لضغوطات تركية قطرية كبيرة واستخدامها في مرور السلاح والطيران المسير والمرتزقة إلى ليبيا، مؤكدًا أن البلدين هما السبب الرئيسي لفشل الحوار الليبي.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية