الأرصاد سقوط أمطار الجمعة والسبت على مناطق الشمال

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية في نشرته اليوم الجمعة، أن تبقى الأجواء مغيمة مع فرصة سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق الشمال، اليوم وغد السبت، فيما يبقى الطقس مستقر على مناطق الوسط والجنوب.

ففي رأس اجدير حتى سرت- سهل الجفارة- الجبل الغربي مازالت الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة هذا اليوم ويوم الغد على أغلب المناطق، الرياح شمالية غربية إلى غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجة الحرارة القصوى تتراوح بين 16 و20 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا ملحوظا ابتداء من غد على أغلب المناطق.

أما الخليج- سهل بنغازي حتى امساعد- الواحات- مرادة، فمازالت الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة هذا اليوم ويوم الغد على أغلب المناطق، والرياح: شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 14 و20 درجة مئوية.

وفي الجفرة- سبها- غات- غدامس- الحمادة، السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا خاصة يوم الأحد، والرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 19 و23 درجة مئوية.

أما الكفرة- السرير- تازربو، السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر أحيانا على السرير، والرياح: شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 20 و23 درجة مئوية.

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