“ستيفاني والنمروش” يشاركان في مؤتمر تركي حول ليبيا

نظم مركز تركي للأبحاث الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، مؤتمرًا دوليًا حول ليبيا، بمشاركة المبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، ووزيريْ الدفاع في حكومة “الوفاق” صلاح الدين النمروش، والتركي خلوصي آكار.

وأشارت “ستيفاني”، خلال المؤتمر الذي عقد عبر “الفيديو كونفرانس”، إلى أن التطورات الراهنة في ليبيا تبعث على الأمل، مشددة، في الوقت ذاته، على أن الوضع لا يزال هشًا.

وذكرت أن التعزيزات العسكرية المتزايدة وسوء الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، تحتّم ضرورة إيجاد حلّ سلمي وشامل للأزمة، في أسرع وقت ممكن.

بدوره، أكد “النمروش” عزم حكومة “الوفاق” على إعادة إعمار البلاد، مشيرًا إلى أهمية دمج المجموعات المسلحة مع الجيش، وإجراء إصلاحات في القطاع الأمني.

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